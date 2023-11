Beca Benito Juárez: ¿cuándo depositan el próximo pago y quiénr recibirá hasta 10 mil pesos?

Vida PúblicaBecas para jóvenes embarazadas y madres en Guanajuato: ¿cómo sacarla y qué necesitas para obtenerla? ¿Cuándo depositan el pago de la Beca Benito Juárez 2023? (Foto: Twitter)A través de una notificación extendida vía redes sociales, la CNBBBJ presentó el calendario de pagos que detalla que éstos se harán en noviembre. Si eres becaria o becario de Media Superior o Superior...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LARAZON_MX: Beca Benito Juárez: : ¿Quiénes recibirían en noviembre el pago de más de 10 mil pesos?En noviembre, las y los estudiantes beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un depósito de más de 10 mil pesos, te decimos a qué grado le corresponde esta cantidad

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: ¿Cómo consultar los resultados de la Beca Benito Juárez 2023-2024? AQUÍ te decimosLa Beca Benito Juárez es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno Federal.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: En Veracruz, estatua de Benito Juárez es derribada por vientos del frente frío 8Estatua de Benito Juárez en Coatzacoalcos, Veracruz, derribada por fuertes vientos del frente frío 8.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Caen pedazos de edificio en Ciudad Madero por entrada de 'norte'El pedazo de escombro desprendido cayó desde el segundo piso hacia la calle Benito Juárez

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Cruz Azul vs Juárez: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 15 del Apertura 2023?La Máquina busca la remontada y poder entrar a los Play-In de la Liga MX

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO: Mueren 4 personas en desplome de avioneta en MorelosUn testigo, habitante de la colonia Benito Juárez, donde sucedió la tragedia informó que vio cuando la avioneta dio un giro total en el aire y después escuchó tres explosiones

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕