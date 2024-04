Beatriz Gutiérrez Müller critica uso político de video y pide no involucrar a familiares en campañas electorales

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó que se le diera un uso político al video deLee: Hijo de Xóchitl Gálvez renuncia a cargo en campaña de la candidata tras difusión de video donde agrede a una persona “Por más que quieran vincular (de un lado u otro) a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a alguien por cuestiones políticas, el problema no es con ellos.

Los padres, los hijos, los familiares no somos responsables de los actos de ellos”, escribió Gutiérrez Müller. La escritora pidió a todos los políticos en campaña jugar limpio y no meter a familiares en la contienda electoral.Quizá es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo “daños colaterales”.Gutiérrez Müller reiteró que siempre defenderá el“Los errores, las equivocaciones o delitos de alguien de la familia, así como sus aciertos, victorias o magnanimidades no son transferibles ni hereditarias, creo, en ningún lugar del mund

