Bayern, eliminado en Copa por el Saarbrücken de Tercera

En el complemento, el Bayern tocó la puerta una y otra vez, pero no logró derrubar el muro del Saarbrücken, que al 90+6’ firmó la hazaña con un gol del defensa Marcel Gaus. El remate de Gaus fue el único que tuvo el conjunto local en la segunda parte. ¿QUIÉN ES EL SAARBRÜCKEN? El Saarbrücken es un equipo que se fundó en 1903 y juega sus partidos como local en el Ludwigsparkstadion, con apenas 16 mil espectadores.

