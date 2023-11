¡Barrida salvadora! Almada evita que Brunetta empate el juego

¡Perdió la cabeza! Aquino deja a Santos con 10 hombres¡Perdona Gignac! Era el primero¡Contragolpe letal! Xolos anota el 2-0 ante Tigres¡Se salva Mazatlán! Cervantes revienta el metal¡Primer aviso de Xolos! Castañeda quiere el primero

Gol Facundo Almada Mazatlán 1-0 Santos Jornada 15 Apertura 2023Se abrió el marcador en El Encanto; Facundo Almada puso el primer tanto del partido, para adelantar en la pizarra al Mazatlán frente a Santos en la Jornada 15 del Apertura 2023

¿De qué murió Fernando Almada? Revelan causas de muerte del integrante de 'Los Hermanos Almada'Se han dado a conocer las aparentes causas de muerte del actor Fernando Almada, ícono del cine mexicano y recordado como uno de los integrantes de 'Los Hermanos Almada'. Al parecer, el legendario artista pasó sus últimos días en un hospital en México.

¡Una millonada! Rayados va por Brunetta con un costo bastante altoToluca puede lograr la mayor venta en su historia si se concreta la salida de Maxi Araujo.

Las razones por las que no llegaría el fichaje soñado al Cruz Azul; sería la "salvación"Juan Brunetta sería la "salvación" que Cruz Azul necesita para el próximo torneo, pero los buenos resultados del jugador han elevado su valor

¡Pintura de gol! Almada pone a bailar el Kraken con una potente voleaMazatlán aprovecha el primer córner del partido y con un verdadero golazo, se adelantan en el marcador.

¡Se vale sobar! Fuerte choque entre Emerson, González y AlmadaEn la búsqueda del balón los tres futbolistas colisionan, aunque Hugo González se llevó la peor parte y tuvo que se atendido en el campo.

