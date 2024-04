Balean a pareja de comerciantes en Naucalpan ; el hombre murió en el acto, la mujer fue trasladada a un hospital

Encuentran cadáver de una mujer a la orilla de la carretera de Tlacotitlán; estaba maniatada de pies y manos

Influencer golpea a una mujer en las calles de NaucalpanLa agresión de un influencer hacia una mujer en las calles de Naucalpan, Estado de México, ha generado indignación en las redes sociales. El incidente fue captado por cámaras de seguridad y se ha vuelto viral. Los internautas han recordado las polémicas en las que se ha visto involucrado el influencer, lo cual ha generado enemistades con personajes peligrosos. ¿Fofo Márquez lloró en su primera audiencia? Abogados dicen que está arrepentido de golpear a una mujer.

Encuentran armas y drogas durante cateo en una de las casas de “El Chori” en NaucalpanEn los siguientes días se esperan otros cateos similares en viviendas de la Ciudad de México

Niño queda atrapado en un elevador y muere en HidalgoLas autoridades ya investigan el caso para determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente

Fofo Márquez: Detienen al influencer en Naucalpan tras golpear a una mujerTestigos relataron que la agresión ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas, donde presuntamente el youtuber golpeó y tiró al piso a la mujer provocándole una herida en el rostro

Mujer agredida en estacionamiento de San Mateo, NaucalpanDe acuerdo con los videos que fueron difundidos en X, la agresión se registró en un estacionamiento de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México. ¡No te quedes sin la tuya! Bizbirije lanza segunda convocatoria para obtener la credencial de reportero¿Cómo saber si dos perros se pelean o juegan, según técnica en psicología canina? Y es que en las últimas horas se ha comenzado a difundir un video donde se observa a una mujer, quien se encuentra ensangrentada de la cara, siendoEn uno de los clips, la mujer, quien se observa visiblemente afectada mencionó que al estacionarse le pegó a uno de los, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar. “Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ella aquí, entonces al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave

¿Quién es 'Fofo' Márquez, el influencer detenido por golpear a una mujer en Naucalpan?Te contamos más sobre el influencer que este jueves fue detenido en el Edomex tras agredir a una mujer; ésta es su historia.

