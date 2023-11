Bajos sueldos dificultan el empleo de los jóvenes en México

“Una de las principales causas por las que los jóvenes no encuentran empleo es por los bajos sueldos que se ofrecen en el país”, reconoció Héctor Márquez Pitol, presidente la Comisión de Seguridad Social y Capital Humano de Coparmex. En este sentido, el representante empresarial subrayó que un pendiente en la iniciativa privada es mejorar los sueldos para que al menos estén por en la línea del bienestar familiar.

La investigación El panorama de las vacantes y la población disponible en México realizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expuso, evidencia que el mercado laboral aún enfrenta retos “en cuanto a la necesidad de mejorar la calidad de los puestos de trabajo a partir de la reducción de la informalidad laboral, así como el otorgamiento de mayores remuneraciones a los empleos productivos”

:

MİLENİO: Protesta en Lerma por falta de seguridad y presencia de crimen organizadoHabitantes de 12 comunidades de Lerma, en el Estado de México, protestan por la falta de seguridad y la supuesta entrada de grupos del crimen organizado.

Fuente: Milenio | Leer más »

ENSEDECİENCİA: Avances tecnológicos en la seguridad de los automóvilesLos avances tecnológicos han sido una parte crucial en muchos artículos que hoy en día tenemos, pues aumentan la productividad y eficiencia de las actividades humanas, pues nos ayuda a realizar nuestras tareas en menos tiempo. Y en el aspecto de la seguridad no podía ser la excepción, ya que varios de estos avances han ayudado a evitar muchas situaciones de riesgo, como puede ser a la hora de conducir un auto, siendo de suma importancia un buen manejo del mismo. Gracias a los avances tecnológicos es que se ha implementado en los modelos más recientes de automóviles un sistema de seguridad llamado Control de Estabilidad Electrónico (ESC, por sus siglas en inglés), unCuando se trata de un buen manejo, estamos tratando un tema serio y delicado, pues hay muchas situaciones de riesgo allá afuera que se presentan por no saber conducir de manera apropiada nuestro automóvil o también por no darnos el tiempo y espacio para saber cuál es la función del mismo, pues ya creemos que lo conocemos, sin embargo, para muchos no es así

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más »

ALCALORPOLİTİCO: Secretario de Seguridad Pública destaca el incremento de elementos operativosEl secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, destaca que la dependencia ya cuenta con 7 mil elementos y se enfoca en la profesionalización del personal policiaco y el aumento de elementos operativos.

Fuente: alcalorpolitico | Leer más »

MİLENİO: PRI pide a autoridades mayor seguridad en comercios por Buen FinEl Buen Fin se desarrollará del 17 al 20 de noviembre, en el que habrá una serie de descuentos en diversos productos y servicios.

Fuente: Milenio | Leer más »

MİLENİO: Reforzarán seguridad en Pachuca en el cierre de añoDurante el Buen Fin se implementarán estrategias para vigilar el patrimonio de las personas señaló Ricardo Aguilar Núñez

Fuente: Milenio | Leer más »

MİLENİO: Escobedo arranca operativos de seguridad previo al inicio del Buen FinEn los operativos participarán 339 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Fuente: Milenio | Leer más »