Bachoco entre las empresas señaladas que causan malos olores en Celaya

Foto: ArchivoMorales Moncada manifestó que Bachoco se comprometió con la PAOT a certificarse como empresa limpia y aseguró que si hay multas, pero no especificó cuántas ni en qué periodo.Señaló que se trabaja con la Secretaría del Medio Ambiente para buscar la tecnología que permita evitar los malos olores y enfatizó que hay que recordar que esas empresas también son generadoras de riqueza y empleo.

PERIODICOCORREO: Así será el clima para León, Irapuato, Guanajuato y Celaya en las próximas horasCon la llegada del frente frío número 8 se dio a conocer que provocará bajas temperaturas, así como algunas lluvias en Guanajuato

PERIODICOCORREO: Celaya busca basificar a ‘Fedepales’ en la ciudad; hay al menos 200 elementos sin plazaFuncionarios analizan la manera cómo se les puede dar su plaza o base, a estos elementos conocidos como ‘Fedepales’ en Celaya

PERIODICOCORREO: Por falta de recursos, Celaya solo adquirirá 500 chips para mascotasTras haber proyectado la compra de mil 500 chips para colocárselos a los perros y gatos en Celaya, por falta de recursos sólo se comprarán 500

