Aztecas, por una victoria en el cierre de la Temporada 2023 de la Onefa

Los Aztecas de la Udlap que dirige el head coach, Robert Peay, se mantiene en el último lugar del Grupo “A” del torneo de futbol americano estudiantil con seis derrotas y solo una victoria en el torneo, con 118 puntos a favor por 209 en contra, para una diferencia de 91.Tras la derrota, el equipo cholulteca ya realiza diferentes sesiones de trabajo con la meta de conseguir una segunda victoria en el torneo y dejar atrás las complicaciones que se presentaron en defensiva y ofensiva.

