Ayuno cosmético: el truco de las expertas para tener una piel fresca y llena de vitalidad

Cada piel es única, asegúrate de adaptar tu rutina de cuidado de la piel según las necesidades de tu piel y cómo responde a los productos.

: al permitir que la piel regule su producción natural de aceite, el ayuno cosmético puede ayudar a reducir el exceso de grasa en la piel y, en algunos casos, mejorar el acné.: al simplificar la rutina de cuidado de la piel, es más fácil identificar qué productos específicos benefician o perjudican a tu piel, lo que puede ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre los productos que realmente necesitas.

La simplificación de la rutina de cuidado de la piel puede ser más eficiente y rentable, ya que no necesitas comprar y aplicar una multitud de productos.De acuerdo con las expertas, el ayuno cosméticoy se debe adaptar a diferentes tipos de piel, condiciones cutáneas, alergias, objetivos de cuidado y edad.

VOGUEMEXICO: Qué es el ayuno cosmético o skin fasting y cómo aplicarlo en la pielEsta nueva tendencia popularizada en Internet te ayudará a hacer un detox en tu piel y permitirá que tus productos actúen mejor.

Fuente: VogueMexico | Leer más ⮕

