“Ay Nabarrio te vas al cielo”: Así le ‘lloraron’ las plañideras a Alejandro Navarro en la presidencia de Guanajuato

Foto: Francisco García Al preguntarle sobre la importancia de preservar estas tradiciones en nuestra sociedad, Juanita mencionó que el caso de los padres que buscaban ponerle a su hijo Lucifer le sorprendía bastante y es un ejemplo de la celebración de Halloween.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Samuel García ya puede apuntarse como precandidato a la Presidencia: Javier NavarroEl secretario general de Gobierno afirmó que el Samuel García ya puede registrarse el próximo 12 de noviembre como pre candidato de Movimiento Ciudadano.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Javier Navarro será el gobernador interino de Nuevo LeónJavier Navarro asegura que el gobierno de Nuevo León continuará imparable, fortaleciendo acciones y la continuidad del proyecto de Samuel García

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Javier Navarro será quien asuma el gobierno interino de Nuevo LeónEl funcionario está listo para asumir el cargo

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: "Yo soy el gobernador interino": Navarro a diputados; sigue crisis política en NLLa crisis política por el sucesor temporal de Samuel García registró un nuevo episodio, luego de que el secretario general de Gobierno acudiera al Congreso a la glosa del Informe de Gobierno de Samuel García

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Tribunal de Justicia y Congreso se coluden contra Periódico Oficial, afirmó Javier NavarroEl secretario general de Gobierno indicó que el Tribunal de Justicia y diputados del Congreso de Nuevo León buscan afectar tareas del Periódico Oficial.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

TUDNMEX: Alejandro Zendejas dice que es tema cerrado en América polémica con Jesús GallardoEl analista de Tercer Grado Deportivo considera que la lesión de Rodríguez fue parte del fútbol y las Águilas exageran.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕