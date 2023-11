Avioneta se desploma en Morelos; fallecen cuatro tripulantes

Autoridades de Morelos confirmó que la aeronave siniestrada fue una ambulancia aérea y perdieron la vida “sus cuatro tripulantes”, en los hechos derivados cerca de las 14:29 y 15:00 horas, lo que provocó la movilización de Protección Civil de los municipios de Temixco y Xochitepec, la Guardia Nacional (GN) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP).

#AlMomento se reporta caída de avioneta en localidad de Tetlama en el municipio de Temixco, cuerpos de emergencia se dirigen a la zona.— Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) November 1, 2023 A través de la cuenta de Twitter, Protección Civil de Morelos informó sobre los hechos. Además, en una grabación en redes sociales fue compartido un breve video en el que pobladores hablan sobre la avioneta, incluso mencionan una explosión en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Sobrecargo de Aeroméxico es captado grabando de bajo de la falda de una pasajera (video) “Al Momento se reporta caída de avioneta en localidad de Tetlama en el municipio de Temixco, cuerpos de emergencia se dirigen a la zona”, menciona Protección Civil. Momentos después, compartió un breve comunicado de prensa “la @PC_Morelos comunica que siendo las 14:29 horas se informó sobre el reporte del desplome de una aeronave en la localidad de Tetlama del municipio de Temixco”.

Mueren 4 personas en el desplome de un avioneta en la comunidad de San Agustín Tetlama, en #Temixco, #Morelos pic.twitter.com/IdFAPWstcj

