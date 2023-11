Avanza el restablecimiento de agua potable en Acapulco tras paso de 'Otis': Conagua

com/w5zEVMdPoH— Conagua (@conagua_mx) November 1, 2023 Conagua detalló que, el sistema Papagayo I reinició sus operaciones el 31 de octubre con tres equipos de bombeo que abastecen en conjunto 750 litros por segundo, y que se están distribuyendo a través de la red. Mientras que el sistema Papagayo II comenzó a operar con cinco equipos de bombeo, suministrando 900 litros por segundo a la planta Cayaco que se integra a la red.

