Avance de economía se moderó en octubre: IMEF

De hecho, la economía cerraba el tercer trimestre con un crecimiento sólido, lo cual ha sido confirmado por el indicador adelantado del PIB del tercer trimestre de 2023 publicado por INEGI, que anticipa un crecimiento trimestral de 0.9 por ciento.De confirmarse este dato, el crecimiento anual de la economía para todo 2023 podría ubicarse en torno a 3.5 por ciento.

