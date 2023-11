Autos híbridos y eléctricos: diferencias de costos, seguros y consumos

En promedio, los coches tradicionales que se venden en el país tienen un valor de 300 mil pesos, los eléctricos e híbridos tienen precios que van desde los 500 mil a los 4 millones de pesos. Los automóviles que utilizan energías limpias no provenientes de fósiles quedan exentos de abonar algunos impuestos como son los de la tenencia y el de refrendo.

Existe otro factor por el que las ventas suben, pero no al ritmo de lo que lo hacen en otros países y es el impulso que el gobierno federal puede darle al sector para que los ciudadanos comiencen a utilizar este tipo de automóviles que producen, en principio, menos contaminación que un carro común.

Dentro de los modelos más populares en México se encuentran el BMW i3, un eléctrico puro que dependiendo su versión tiene un precio que va desde los 880 mil pesos. Resulta fundamental que el seguro cubra al automovilista por el robo del cable y por fallas en la batería sea donde sea que se esté a lo largo y ancho de país. Es que el cable de la batería es un accesorio realmente relevante de los carros eléctricos, pues, la carga se realiza a través de mismo.

Los seguros de autos para híbridos y eléctricos deben disponer de asistencia en carretera desde el kilómetro 0 por posibles fallas tal como poseen Zurich o Mapfre que a su vez ofrecen descuentos en la renovación y en el valor inicial de la prima como parte de sus políticas abocadas al impulso de la utilización de autos amistosos con el medio ambiente.

