Autoridades de FES Acatlán, de la UNAM, recuperan instalaciones tras paro

El alumno que mantenía retenidas las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, decidió entregarlas antes del medio día de este viernes. En la FES Acatlán, por más de dos semanas, un grupo de estudiantes se declararon en paro de labores y realizaron una toma de las instalaciones, colocando candados y cadenas en los tres accesos a la institución.

Un alumno de Comunicación era el único de los paristas que permanecía en el plantel, dormía en la caseta de vigilancia donde, en la madrugada, se registró el connato de incendio. Elementos de la Policía Municipal, que resguardaban el acceso, apagaron el fuego antes de que se extendiera. Las autoridades de la escuela ingresaron al plantel para verificar en qué condiciones se encontró.

Leer más:

Milenio »

Necaxa vs Pumas UNAMNecaxa vs Pumas UNAM Leer más ⮕

Una TESIS de ingeniería de la UNAM inspiró la construcción del Autódromo Hermanos RodríguezUna tesis de ingeniería de la UNAM inspiró la construcción del Autódromo Hermanos Rodríguez Leer más ⮕

Una TESIS de ingeniería de la UNAM inspiró la construcción del Autódromo Hermanos RodríguezUna tesis de ingeniería de la UNAM inspiró la construcción del Autódromo Hermanos Rodríguez Leer más ⮕

Karol Sevilla arremete contra las autoridades tras recibir multa: 'No me importa, no voy a pagar'La actriz expresó su descontento luego de que señalara que la exigencia del pago fue injusta Leer más ⮕

Embajador Ken Salazar mantiene contacto con autoridades de México tras paso del huracán 'Otis'El embajador de Estados Unidos en México reiteró el apoyo del país vecino hacia los mexicanos y ciudadanos estadounidenses que quedaron varados en Acapulco Leer más ⮕

La UNAM acaba de lanzar dos cursos completamente GRATUITOS para todos: Excel e inglésEn un mundo cada vez más globalizado y digital, el dominio del idioma inglés y la habilidad en el uso de herramientas como Excel son esenciales tanto en el ámbito profesional como en el personal. L… Leer más ⮕