Automotrices proyectan crecimiento de 7% en sus plantillas laborales en Querétaro

“Forman parte del clúster nueve universidades, pero trabajamos con todo el ecosistema educativo en Querétaro, en general, en distintas características, (hay) proyectos con cada uno de ellos, con todos la esencia básica es vincular el nuevo talento que se está graduando”, destacó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Busca Anapsa consolidar industria de proveedores automotricesEl director general de la agencia, Jorge Prado, indicó que el sector de Norteamérica tiene un importante crecimiento

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Sindicatos ahora van por Tesla, buscarán mejores tratos laborales en empresa de MuskVarias empresas automotrices tienen plantas automotrices que emplean a trabajadores no sindicalizados, pero hay un objetivo particularmente atractivo para el UAW: Tesla

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Renunciará Santiago Nieto a la procuraduría de Hidalgo para ir por senaduría de QuerétaroNieto Castillo buscará senaduría por Morena y renunciará hasta que Morena publique los resultados de las encuestas.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

TUDNMEX: Querétaro vs ChivasQuerétaro vs Chivas

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Santiago Nieto renunciará a la PGJE solo hasta ganar la candidatura de Morena para el SenadoIndicó que en el futuro buscará convertirse en el gobernador de Querétaro

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Desesperación en la México-Querétaro tras más de 12 horas cerrada: gente pedía auxilioUsuarios de la carretera se ven afectados por la intensa carga vehicular, que alcanza filas kilométricas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕