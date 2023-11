Autobús atropella a mujer en Toluca; el chofer fue detenido

La víctima fue arrollada por un autobús con número económico 50 y placas A53999E; según testigos, el conductor intentó escapar, pero metros adelante fue detenido por elementos de la Policía Municipal y lo presentaron ante el Ministerio Público.

