Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030

Para llevar a cabo este nuevo informe, la United Nations Climate Change analizó los planes climáticos de 195 países y concluyó que las emisiones derivadas de la quema de carbón, petróleo y gas van a registrar un aumento del 9% en 2030 con respecto a los niveles de 2010, sin embargo, serán un 2% menores a las de 2019 esto gracias a las acciones llevadas a cabo por algunas naciones que están optando por las energías más limpias.

No obstante, los científicos advierten que el mundo deberá disminuir las emisiones en cerca de un 45% a partir de entonces. “El mundo no está logrando controlar la crisis climática”, aseguró António Guterres, secretario general de Naciones Unidas en un comunicado. “Un avance de a pocos no valdrá. Es hora de una supernova de ambición climática en cada país, cada ciudad y sector”, agregó Guterre

