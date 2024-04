Aumentan los ataques del crimen organizado contra el Ejército y la Marina en México

En los últimos cinco años los ataques del crimen organizado contra el Ejército y la Marina crecieron 67 %, debido a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador que les impide enfrentar a los agresores.En 2019 fueron 291 los ataques; en 2020, 446; en 2021, 369, y en 2022 llegaron a 409.. El 2023 ha sido el año que los militares han recibido el mayor número de agresiones en lo que va del sexenio, antes había sido en 2020.

Las tres principales causas del asesinato de los policías son: ejecuciones, emboscadas y enfrentamientosPara Causa en Común, el incremento del presupuesto a las Fuerza Armadas ha ido en detrimento del presupuesto que se otorga a las policías estatales y municipales. Prueba de esto es la eliminación del subsidio federal de apoyo a municipios y la reducción del fondo de apoyo a los estados, que en cada uno de estos suman miles de millones de pesos.

“Me quitaron la ropa, me hicieron sentarme en una silla y me dieron descargas eléctricas en la pierna. Pensé que era el fin de mi vida”.para aceptar un trabajo en informática, pero en lugar de un edificio de oficinas de gran altura en Bangkok, este joven de 24 años de Sri Lanka se encontró atrapado en un sombrío recinto en Myanmar.

Si encuentran un objetivo vulnerable, tratan de persuadirlo para que invierta grandes sumas de dinero en plataformas comerciales falsas que prometen una rápida rentabilidad. La ONU estima que solo en 2023 más de 120.000 personas en Myanmar y otras 100.000 en Camboya habían sido obligadas a trabajar en estos y otros fraudes en línea que van desde las apuestas ilegales hasta estafas con criptomonedas.

Pekín ha venido aumentando la presión para cerrar estos centros tanto sobre el gobierno militar de Myanmar como sobre los grupos armados. Ravi, especialista en informática, buscaba desesperadamente como salir de Sri Lanka y de la crisis económica que sufre cuando se enteró de que alguien ofrecía trabajos ingresando información en sistemas de bases de datos en Bangkok.

Luego fueron trasladados al campamento dirigido por capataces de habla china, y se les dio órdenes de no tomar fotografías. “Cuando llegamos a ese lugar, perdí la esperanza. Si mi madre no les hubiera dado el rescate, me habrían torturado como a los demás”. Contactaban a las víctimas directamente, haciéndoles creer típicamente que el primer mensaje, a menudo solo un simple “hola”, era enviado por error.Cuando lo hacían, un grupo de mujeres jóvenes en el campamento eran obligadas a tomar fotos explícitas para atraer aún más al objetivo.

