Attack on Titan: lo que debes saber antes de que se estrene el final del anime

Estamos a menos de una semana de que el esperado final de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) se estrene después de mucho tiempo. Debido a esto, es momento de recapitular todo lo que se viene en los próximos días y meses para que no se te pase nada del mundo creado por Hajime Isayama.

Si eres de los que están esperando impacientemente esta conclusión del anime que inició hace 10 años, te sugerimos seguir leyendo para conocer todo sobre el último episodio y también sobre lo que viene después con Shingeki Fly.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE SE ESTRENA EL ÚLTIMO EPISODIO DEL ANIME? Como seguramente recordarás, el capítulo anterior, estrenado en marzo pasado, impactó con el avance del Retumbar y la destrucción que dejaron los titanes a su paso. Como resultado de esto, Hange se sacrificó para que Mikasa, Armin y compañía pudieran escapar y se prepararan para luchar y hacerle frente al Titán de Ataque. headtopics.com

Ahora, es cuestión de unos días para el estreno del último capítulo especial de Attack on Titan Final Season, el cual llegará el sábado 4 de noviembre a la 1:45 PM, hora del centro de México, a Crunchyroll.¿QUÉ ES SHINGEKI FLY? Attack on Titan tuvo un final polémico que dejó opiniones divididas entre los fans, a tal grado de que se le ha pedido a Isayama que lo cambie.

Shingeki Fly es un libro de arte oficial de Attack on Titan que incluirá un nuevo capítulo. Se trata del volumen 35 (la historia original terminó en el 34), el cual llevará el nombre Bad Boy y será una historia conformada por 18 páginas. headtopics.com

Hasta la fecha, todo indica a que este contenido extra del manga se centrará en la infancia de un personaje en específico y no en una posible continuación del volumen 34. Todavía no se sabe de quién se tratará cuando se publique en abril de 2024, pero el favorito de las especulaciones es Levi Ackerman.Seguiremos atentos para conocer cualquier otra novedad relacionada con Attack on Titan y te la haremos saber en su momento.

