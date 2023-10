Attack on Titan: esta es la razón de Eren Jaeger para seguir peleando

Hace unas semanas te hablamos sobre la curiosa entrevista que se le iba a realizar a Eren Jaeger, protagonista de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), en Japón. Ahora, ya se están compartiendo algunas declaraciones del Titán de Ataque y será mejor que les eches un ojo.

Como seguramente recordarás, será a inicios de noviembre cuando el final del anime se transmita en Crunchyroll y la comunidad ya está contando los días para conocer todo lo que ofrecerá en su último capítulo.

Sin embargo, hace unos días se llevó a cabo una entrevista con Eren Jaeger, quien se convirtió en el primer personaje de un anime en la historia en participar en esa clase de formato. Gracias a esto, el canal japonés NHK realizó unas preguntas muy interesantes a Eren, quien describió lo que es la libertad para él y otros puntos importantes de Attack on Titan.— Attack On Fans (@AttackOnFans) October 23, 2023 Como pudiste observar, el protagonista (y antagonista) de Attack on Titan reveló la razón por la que sigue peleando: headtopics.com

“Me encontré en un entorno en el que tuve que estar luchando para seguir con vida. Nadie quería que los titanes se los comieran… Pero al final nos dimos cuenta de que, en realidad, el enemigo no eran monstruos sin emociones, sino humanos como nosotros. Entonces fuimos expuestos a un fuerte deseo de matar. No pude aceptar una situación en la que nuestras vidas y libertad estuvieran en peligro. Me negué, así que no tuve más opción que pelear”.

Editorial: Televisión / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Leer más:

LevelUPcom »

'Naruto': Está figura coleccionable del más perrón tiene más de 200 pesos de descuentoEnamorado de los clásicos del anime, un Aries listo para levantar el cosmo como en Los Caballeros del Zodiaco, un elegido para combatir a los ángeles de Evangelion, fantaseando con tener mi propio Pokémon y un fiel guerrero de la Legión de Reconocimiento para evitar el retumbar de Attack on Titan. Leer más ⮕

Arrestan a rapero italiano por disparar a dos personas durante una pelea entre bandasLa Policía italiana dio a conocer el arresto del cantante de rap Shiva, de 24 años. Es acusado de intento de asesinato y posesión ilegal de arma de fuego. Leer más ⮕

Huelga no es una pelea por las estrellas: Darío YazbekEl actor habla sobre el paro de los actores en Hollywood, hecho que señala como necesario Leer más ⮕

Se arma pelea campal en plena función de 'Five Nights at Freddy's'Nací en algún rinconcito de la Ciudad de México el día que estrenó Star Wars: La amenaza fantasma. Vivo en galaxias muy lejanas y me dan miedo los aliens Leer más ⮕

En México es la carrera donde mejor nos debe ir; aquí está la mejor afición del mundo: Checo PérezCheco Pérez se mantiene en la pelea por el segundo puesto en el campeonato de pilotos Leer más ⮕

Directiva del Toluca niega pelea con Ambriz: 'No explotó nada, no hubo discusiones acaloradas'Francisco Suinaga, presidente ejecutivo del club escarlata dejó en claro que la salida del DT obedeció exclusivamente al rendimiento del equipo. Leer más ⮕