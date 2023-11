Atlético de San Luis vs América EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15

Atlético de San Luis recibe en casa al líder general del torneo, América, en un duelo que promete emociones entre dos equipos ubicados en zona de Liguilla, El conjunto potosino ha venido de más a menos en el torneo y registra solo una victoria en sus últimos cinco juegos, por lo que es vital que sumen puntos esta noche. Por su parte, las Águilas son el único equipo que ya está clasificado y llega el encuentro con una racha de cinco triunfos al hilo. TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡ÓDIAME MÁS! AMÉRICA, EL EQUIPO MEJOR RANKEADO DE CONCACAF; INTER MIAMI, CON MESSI, ES EL 21

