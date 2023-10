Atlas visita a Xolos para no dejar escapar el tren de liguilla

Los hombres de Benjamín Mora visitan este domingo a Xolos en la frontera del país en duelo de equipos necesitados.Sacar un buen resultado en Tijuana no es fácil para Atlas. Además, seguirán sin contar con su capitán Aldo Rocha, que cumplirá el segundo de tres juegos de suspensión por la roja que vio en el juego ante Mazatlán.

Ahí es donde Atlas encontrará la complejidad de su visita, pues necesitan sumar de a tres para que el tren de liguilla no se escape, pues el punto ante León ayudó más en el tema anímico que en el matemático.Además, deben considerar el que Tijuana es uno de los rivales directos por un boleto a la fiesta grande.

