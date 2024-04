Ataque a candidata y candidato en Celaya

Luego del ataque a Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, se confirmó también la muerte de Adrián Guerrero, candidato a regidor por el mismo partido, quien acompañaba a la candidata al momento de su muerte.El candidato a regidor resultó gravemente herido, por lo que después del lamentable hecho se confirmó su muerte.

Durante la tarde de este lunes 1 de abril, se registró el ataque a la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, en el mismo municipio; el hecho quedó registrado en un video que fue compartido en redes sociales.El candidato de Morena a primer regidor, Adrián Guerrero Caracheo, fue herido en el ataque en contra de Gisela Gaytán. De acuerdo con reportes preliminares, el candidato morenista murió cuando recibía atención médica. Esta mañana, en la la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, lamentó el hecho y aseguró que no quedará impun

