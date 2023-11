Asesinan a Marco Antonio, “DJ colombiano“, en la colonia Villas de San Nicolás II de León

El hecho ocurrió antes de las ocho de la mañana cuando sujetos en una motocicleta llegaron hasta la calle San Miguel de Febres e ingresaron a la casa de Marco Antonio y lo vieron sentado en la sala y sin mediar palabra le dispararon.

