Así suena 'Now And Then', la última canción de The Beatles ¿Cómo la hicieron?

acompañado de un cortometraje en el que se explica a detalle el proceso para traer de vuelta a The Beatles.Fue escrito y dirigido por Oliver Murray y cuenta con imágenes exclusivas,"Allí estaba, la voz de John, clara como el cristal. Es bastante emotivo. Y todos tocamos acompañándola, es una canción genuina de los Beatles.

"Fue lo más cerca que estaremos de tenerlo de vuelta en la misma habitación, así que fue muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí, ¿sabes? Fue un sentimiento muy peculiar".El tema fue compuesto por Lennon, durante aislamiento de cinco años, como una pieza dedicada a su esposa Yōko Ono.

Fue hasta 1994 que Yoko Ono Lennon cedió los derechos de la grabación a los miembros sobrevivientes de The Beatles yThe Beatles: ¿Cuándo se estrena 'Now and Then', canción inédita cantada por John Lennon?

o miembros restantes del cuarteto se dieron cuenta de que ya era posible terminar el tema musical y se dedicaron a concluir"Now And Then".Auditoría Superior de la Federación halla probable daño al erario por más de cinco mil 700 mdpCuestionario Disney 100 en TikTok: Estas son las respuestas de hoy 31 de octubre

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RECORD_MEXICO: Jesús Godínez la rompe en Costa Rica, pero aún sueña con Chivas: 'Me encantaría volver'El delantero del Herediano, cuya carta aún pertenece al Rebaño, es líder de goleo con 11 tantos

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Otra “final” para los azulesLa Máquina todavía sueña con clasificar al Play-In, pero necesita sacar los tres puntos hoy

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Así suena "The One That Got Away" de Katy Perry en español, te enchinará la pielEl tema es uno de los más recordados de la esposa de Orlando Bloom

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: McCartney y Starr revelan cómo limpiaron la voz de Lennon en la última canción de Los Beatles'Now and then' es probablemente la última canción de Los Beatles, admitió Paul McCartney, quien impulsó la iniciativa de rescatar la canción y publicarla.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

HIPERTEXTUAL: Mira el nuevo corto de los Beatles, con la historia detrás de su nueva canción ‘Now and Them’Es la previa del lanzamiento de la nueva canción de los Beatles. Contiene imágenes exclusivas de Paul, Ringo, George y Sean Ono Lennons.

Fuente: Hipertextual | Leer más ⮕