Así Se Ve la Tradicional Muestra de Catrinas Monumentales en Atlixco

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALCALORPOLITICO: Característica lluvia de Orizaba, no detuvo el tradicional desfile de CatrinasLa característica lluvia de Orizaba Pueblo Mágico, acompañó el desfile de Catrinas durante la noche de este primero de noviembre. Algunas de estas elegantes calaveras decidieron participar con su paraguas en mano, otras...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

ALCALORPOLITICO: “Nortazo” obligó a quitar calaveras monumentales, en CoatzacoalcosEl Ayuntamiento de Coatzacoalcos decidió retirar las calaveras monumentales que se instalaron en el parque Independencia, Miguel Hidalgo y Pirámide del malecón debido a las fuertes rachas de viento que provocó el frente...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más ⮕

MILENIO: Crean catrinas en San Andrés Cuexcontitlán zona norte de TolucaLlevan más de 10 años elaborando Catrinas y Catrines para Día de Muertos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Entre catrinas y tradición, Tere Jiménez inaugura festival cultural de calaveras 2023Se ofrecen actividades para todas las edades y una de las atracciones es el altar más grande de México; el pasado fin de semana se registró una afluencia de 50 mil visitantes

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Entre catrinas y tradición, inaugura Tere Jiménez el Festival Cultural de Calaveras 2023El pasado fin de semana se registró una afluencia de 50 mil visitantes; se ofrecen actividades para todas las edades

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Entre Catrinas y tradición, inaugura Tere Jiménez el Festival Cultural de Calaveras 2023Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕