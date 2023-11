Así se festejaba el Día de Muertos en la estación Balderas en los 80

En tanto aquí te contamos como se vivía la temporada de Día de Muertos en las instalaciones del Metro en la década de los años 80.una vez más se difundió una fotografía en la cual se muestra cómo los usuarios de este medio de transporte transitaban por los andenes de la Línea 3fotografiados en los andenes de la estación Balderas del metro, año 1983”, se lee en la descripción de la foto.

Se trata de una imagen que capturó el instante en el cual por lo menos tres usuarios caminaban sobre el andén de la, la cual tiene trasborde con la Línea 1, con correspondencia Zaragoza – Observatorio. En la foto se distingue que el andén es dirección Universidad y el reloj de la estación marcaba las 13:29 horas. Los usuarios se disfrazaron de monstruos y un vampiro.

