Así se Encuentra Coyuca de Benítez, Segunda Zona Más Afectada por el Paso de Otis

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Estudiantes de la UAEMéx instalan centro de acopio para damnificados de Coyuca de BenítezEstudiantes originarios de Guerrero instalaron un centro de acopio en la UAEMéx.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Reciben ayuda en Coyuca tras paso de 'Otis'; Ajuchitlán continúa incomunicadoOtis afecta a municipios de Guerrero. Coyuca de Benítez recibe ayuda federal. Ajuchitlán del Progreso enfrenta desafíos en comunicación.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: AMLO: "En diciembre se notarán los cambios por la reconstrucción de Acapulco y Coyuca"Además aseguró que está restablecida, casi en su totalidad, la energía eléctrica del puerto

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LARAZON_MX: ¿En qué consiste el Plan General de Reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez?anunció el Plan General de Reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, afectados por el huracán Otis

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Gobierno destinará 61 mil 313 mdp para damnificados por ‘Otis’Se revisó el programa a detalle de los apoyos financieros para Acapulco y Coyuca de Benítez

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Diputados, listos para buscar cómo transferir recursos de fideicomisos a damnificados por 'Otis'Prevén reactivar a Acapulco y Coyuca de Benítez con la transferencia de estos nrecursos

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕