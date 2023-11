Así han retratado el pan de muerto varios pintores

De Agustín de Arrieta, que es el autor que he rastreado hasta el momento como el primero en representar al pan de muerto, dos cuadros llaman la atención: “El bodegón de panes con naranja”, y otro llamado “Cuadro de comedor”, nos comparte.

María Izquierdo fue una pintora mexicana de la primera mitad del siglo XX. Entre sus gustos, como paisajes, autorretratos y la vida circense, también creó escenas costumbristas, como este bodegón de 1947, con un toque expresionista para las calabazas con el pan de muerto. Foto: Pubilc Domain Museum.. No es casual, el pintor puso estos elementos con una intención clara: indicar las fechas, la temporada del año, la festividad a la que hace referencia.

Manuel González Serrano (1917-1960) fue un pintor jalisciense que dedicó buena parte de su obra al costumbrismo. Imagen: Tumblr.. Al parecer el pan de Arrieta está pintado de tal forma que luzca muy barnizado con huevo, pues es de color dorado y muy brilloso. Tiene poco ajonjolí, al parecer.

En medio de una variedad de pan mexicano, Montoya resaltó esta variedad de pan de muerto decorado con la figura de una cruz. Imagen: CULTURA vía X.En otro cuadro de “bodegón con panes mexicanos” de este pintor, se retrata el mismo pan con ligeras variantes: en medio de cada delgada trenza hay una bolita que la asemeja ahora sí mucho mas a un hueso.

Bodegon con panes mexicanos, pintado por Gustavo Montoya en 1951. Junto con el pan"de cocodrilo", el pan de muerto es uno de los más grandes. Imagen: Instagram @obrasdeartecomentadas., quien nació en Polonia en 1922 y llegó a México en 1929. Su obra retrata una ofrenda, con un cráneo, una vela y el pan de muerto, en el se distinguen nuevamente los huesos y la bolita de hasta arriba, ya muchos más gruesos que los de Montoya.

