Así fue la boda secreta de Milo Ventimiglia, actor de 'Gilmore Girls', con Jarah Mariano

Aunque de acuerdo con la información la organización estuvo a cargo del organizador de eventos Troy Williams, quien a ha trabajado de la mano de varios famosos, entre ellas Eva Longoria, Fergie y Jared Padalecki.

HOLAMEXICO: La boda secreta de Milo Ventimiglia, estrella de Gilmore Girls, con Jarah MarianoEl actor de This Us, Milo Ventimiglia, y la exmodelo de Victoria's Secret, Jarah Mariano, intercambiaron votos matrimoniales acompañados de sus seres queridos más cercanos

MERCA20: Regresan las Mean Girls para promocionar el Buen FinLas Mean Girls, ese icónico grupo de chicas que conquistaron la pantalla grande en la película, están de regreso para promocionar el Buen Fin.

EL_UNIVERSAL_MX: Muere Tyler Christopher, actor de la serie 'Hospital General', a los 50 añosEl histrión estadounidense perdió la vida en su departamento de San Diego.

RECORD_MEXICO: Madre mexicana incluye a Matthew Perry en su altar de muertos y conmueve las redesEl reconocido actor de la serie "Friends" falleció hace unos días a los 54 años

UNIVISION: Muere el actor Fernando Almada, ícono del cine mexicanoFernando Almada, quien junto a su hermano Mario fue pilar del llamado cine 'western mexicano', murió este lunes 30 de octubre de acuerdo con información de la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA).

NOTICIEROS TELEVISA: Muere el Actor Fernando Almada, Icono del Cine MexicanoEl actor junto con su hermano Mario Almada hicieron más de 100 películas de acción y del viejo oeste

