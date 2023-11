Así es la primer fase del Cetram Martín Carrera, inaugurado en CdMx

Tiene un centro de monitoreo, el cual es operado por personal de la Policía Bancaria e Industrial. También cuenta con mil 350 metros de guías táctiles.Además, se instalaron 200 luminarias, mapas en braille para personas con discapacidad visual; amplia iluminación; elevadores y escaleras eléctricas.Entre sus cruces peatonales, cuenta con diversos señalamientos que indican las estaciones, rutas y tipo de transporte que cruzan en la zona.

