En el año 2013 una imagen recorrió el mundo por lo conmovedora que era: una entrenadora esperaba con los brazos abiertos a una nadadora que había estado en el agua por 53 horas.saltó al mar en La Habana, Cuba el 2 de septiembre y dos días y cinco horas después tocó tierra en Miami, Florida. Fueron 164 kilómetros de nado en mar abierto y lo más impresionante es que Nyad tenía 64 años cuando hizo la hazaña.

Bonnie Stoll le dio ese abrazo que además la sostuvo cuando al fin llegó a Key West, Florida. Pero no era la primera vez que la sostenía, sólo que en otras circunstancias. Nyad lo intentó cinco veces antes, después de que fracasó en la misión cuando tenía 28 años, volvió al mar una y otra vez porque en su forma de vida, rendirse nunca fue una opción.como Bonnie. headtopics.com

“No creo en las limitaciones impuestas”, dice Nyad en una conversación con Bonnie sobre la edad y el paso del tiempo. Basada en tal hecho real, la película fue dirigida por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi y logra conmover al espectador después de explicar paso a paso cada una de las complicaciones personales, marítimas y de grupo con las que se enfrentó Nyad antes de entender que su logro no era sólo de ella.

“Sé que el mundo quiere que cierre la boca y me siente y espere morir, pero no puedo”, argumenta la deportista en el trailer de la cinta.por parte de su padrastro y su entrenador cuando era niña, esos recuerdos también la atormentaban y esta cinta tiene algunos guiños de protesta hacia esas injusticias, pero sobre todo es una carta de esperanza y entusiasmo que grita que no hay edad para cumplir los sueños, por muy imposibles que parezcan. headtopics.com

