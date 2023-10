Así es cómo persona invidente disfruta del GP de México

Vivir un Gran Premio de Fórmula Uno no es de todos los días, si un fanático no puede asistir al de nuestro país, tendría que hacer un ahorro bastante grande para realizar un viaje al extranjero y sin duda no es nada barato para cumplir con ese sueño, sobre todo para el amante del automovilismo.

Un hombre que viste de rojo, tal cual los colores de Ferrari, trae en su mano izquierda lo que parecerían ser unas hojas de papel, pero en la de arriba está dibujado el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez con bordes que sobresaltan que al momento de tocarlo con los dedos sigues el curso de los autos, como un tipo de sistema Braille ya sea se cruzan por las curvas, por la zona del Foro Sol y por la misma recta principal.

