Artes UV celebra tradiciones fúnebres con Festival Xandú: el Istmo de Tehuantepec

El festejo es organizado por estudiantes, docentes, directivos y administrativos de las Facultades de Danza, Teatro, Música y Artes Plásticas que integran la UAA, a los que se suma la comunidad del Centro de Estudios de Jazz de esta casa de estudios (Jazzuv).

En el patio central de la entidad académica, Luis David Pérez Graillet, director de la Facultad de Danza, destacó en su mensaje que el concepto de Xandú es originario del Istmo de Tehuantepec y consiste en celebrar a los difuntos dentro de los domicilios de sus familiares.

Es tal esencia la que retoma el festival, recalcó, “nosotros abrimos las puertas de la unidad para que entre a festejar con nosotros todo aquel que quiera; por supuesto esto ya se convirtió en un festejo multidisciplinario en el que celebramos a los vivos y, por supuesto, a los muertos”.

Puntualizó también que la iniciativa del Festival Xandú es del académico Luis Abraham Ponce Díaz, y agradeció a las y los universitarios, así como a las autoridades por el respaldo institucional para poder efectuar la festividad que abarca dos días de actividades que incluyen un mercado, performance y la presentación de grupos artísticos y musicales.

Beatriz Sánchez Zurita, directora general del Área Académica de Artes, ofreció un mensaje inaugural y comentó que el Festival Xandú es sobresaliente por fomentar la colaboración entre la comunidad; remarcó que cada uno de los altares significa una muestra de la creatividad de cada disciplina, con su sello personal y con las imágenes de las y los maestros que ya partieron, “eso es importante: el legado que nos han dejado”.

