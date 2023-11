Arranca la 42 Feria Internacional del Libro de Sharjah

En un día en el que el calor dio tregua –apenas se llegó a los 36° en un país cuya máxima es de 50°– se inauguró la edición 42 de la Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF, por sus siglas en inglés). Esta edición tiene como título “Hablamos el idioma de los libros” (“We Speak Books", en inglés) y cuenta con Corea del Sur como invitado de honor.

Se trata del encuentro literario más importante de la lengua árabe, donde participan más de 2 mil editoriales, de las cuales la mayoría proceden de Egipto, Arabia Saudita e India, pero también hay editoriales de Irán, Líbano, Siria, Qatar, Marruecos, Kuwait, Turquía, por mencionar algunos.

Si bien la guerra entre Israel y Palestina es el tema que ha acaparado las noticias a nivel internacional, en la feria no se ha hecho presente el tema en la programación. Sin embargo, hay un stand del Club de la Amistad Emiratí-Palestina que recauda fondos para apoyar a Palestina.Hace dos años, el escritor Abdulrazak Gurnah participó en la FIL Sharjah, siendo este su primer evento público después de haber ganado el Premio Nobel de Literatura de 2021.

Entre los stands se asoma un discreto cartel que promociona la obra de Jon Fosse, el dramaturgo noruego que este año fue galardonado con el Nobel y que ya cuenta con dos traducciones al árabe, “Trilogía” y “Mañana y tarde”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VANGUARDIAMX: Exhiben el libro de hechizos más antiguo del mundo: El Libro de los Muertos de EgiptoEl Museo Getty de Los Ángeles sacó de la bóveda este milenario tomo de manuscritos funerarios, delicadas piezas a las que incluso la luz puede dañar

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: Comienzan los preparativos de la VI Feria Internacional de Importaciones de China en ShangháiLa VI Feria Internacional de Importaciones de China se llevará a cabo del 5 al 10 de noviembre en Shanghái con más de tres mil empresas de 130 países.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Problemas sociales, uno de los temas más recurrentes en la literatura infantil actualEn la Feria Internacional del Libro de Sharjah se premiará a lo más destacado de la literatura infantil

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: PILARES CDMX invita a Feria del Emprendimiento en Álvaro ObregónArtesanías, antojitos, repostería, productores de flores, entre otras cosas más, se podrán encontrar desde el día de hoy hasta el 1 de noviembre

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 15 del Apertura 2023La última fecha doble del AP2023 arranca este martes con cuatro partidos

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MILENIO: Caen dos posibles miembros de La Unión Tepito cuando extorsionaban en una feria en la GAMLos hobres fueron detenidos mientras que cobraban a comerciantes en la colonia Cuchilla la Roja.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕