Arranca IEPC proceso electoral de Jalisco 2023-2024

¿Qué se elegirá en Jalisco?Este próximo 2 de junio de 2024 en el estado se eligieran mil 520 cargos de elección popular: 1 gubernatura 125 ayuntamientos 38 diputaciones locales164 eleccionesSe instalarán 10 mil 772 casillasEn cuanto a los cargos federales este 2024 se juegan: 1 presidencia 500 diputaciones federales 128 senadurías Votación de residentes en extranjeroEn esta ocasión los jaliscienses residentes en extranjero podrán votar en 3...

