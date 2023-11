Armando Takeda y Yuki Hase colaboran con Disney y se inspiran en Blanca Nieves

Armando y Yuki seleccionaron cada tela y detalle para dar el volumen y texturas que buscaban en cada uno de los looks. Foto: Cortesía Otro look que nos enamoró fue el de la falda y blazer con estampado de ojos en verde y negro que evoca una de las escenas más icónicas. La idea en este diseño, según nos cuenta Armando, es que al moverse la falda, se pueda ver el movimiento también de los ojos verdes.

Por otro lado, los diseñadores aseguran que sí se inspiraron en la gama de colores de Blanca Nieves, pero más allá de lo que representa la princesa de este cuento, quisieron darle protagonismo a las escenas más icónicas de la película

“Lo que nos gusta de Disney es que las películas a todos nos hacen sentir algo, ya sea miedo, alegría, felicidad, un sinfín de emociones”, confesó Armando Takeda. Las telas que predominaron en esta colección fueron la organza brillante, elegida por los diseñadores para crear una imagen de fantasía. Además, se utilizó tul en los vestidos estilo princesa y tela tweed, la cual se teje en los mismos ateliers donde producen este textil para“Queremos que la gente se sienta muy emocionada y feliz de ver esta colección, que la disfruten y se les erice la piel”, concluyeron los diseñadores.

