Arizbeth, la mujer policía que amamantó a un bebé en Acapulco

Arizbeth, mujer policía que acudió a Acapulco para ayudar en labores de rescate, apoyó a una madre desesperada, pues su bebé tenía dos días sin comer.

Arizbeth, una mujer policía que acudió al puerto de Acapulco para ayudar en las labores de rescate ante el paso del huracán Otis amamantó a un bebé de cuatro meses que tenía más de dos días sin probar alimento, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

cuando una mujer la abordó porque estaba desconsolada y llevaba a su hijo en brazos, quien no había comido en dos días, pues no había alimentos y no había podido conseguirlos. Según la corporación, la oficial Arizbeth le ofreció, con previa autorización, darle alimento al menor, ya que contaba con leche materna, debido a que en la Ciudad de México dejó en casa a su hijo, pero acudió a brindar auxilio a la población en Acapulco. headtopics.com

La uniformada buscó un lugar, se acomodó de la mejor manera para poder alimentar al bebé que, con mucha hambre, recibió el alimento que le fue proporcionado por la integrante de la SSC.La SSC aseguró que cuenta con oficiales formados y capacitados en labores de proximidad y apoyo a la población en casos de desastres naturales, para ayudar y salvaguardar la integridad de personas en situación de riesgo.

