Argentina se llena de Spider-Mans y rompe récord guinnes al reunir a la mayor cantidad de personas disfrazadas del trepamuros

¡Te necesitan Spidey! El Obelisco, un monumento icónico en Buenos Aires, se rodeó de miles de intrépidos arácnidos en rojo y azul para la convocatoria masiva para donar alimentos. Hombres, mujeres y niños de todas las edades respondieron al llamado de Uki Deane, el principal organizador de esta peculiar reunión. Entre abrazos y máscaras, las calles de la capital argentina fueron el lugar de encuentro de estos fanáticos.

Sin embargo, el personaje no solo ha estado presente en live-action, también hemos presenciado su participación en el mundo animado junto a Miles Morales (Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% y Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%). Y es, ese mismo sentido, en el mundo de los videojuegos donde también se ha hecho presente, pues e han desarrollado diversos juegos con él como protagonista.

Sin duda, este superhéroe ha estado presente en más de una generación, por ello, esta conglomeración de gente no resulta descabellada. Con la finalidad de intentar batir el récord mundial Guinness, la ciudad de Buenos Aires albergó la iniciativa de Uki Deane, un influyente creador de contenido de 33 años. headtopics.com

También te invitamos a leer: Marvel admite gran error en Spider-Man: De Regreso a Casa que casi arruina al MCU El evento se anunció en octubre, y la invitación de Deane a su audiencia fue clara: "Puede ser hombres, mujeres, niños, todos invitados. ¡Lo más importante es tener algo de Spider-Man! Podes improvisar una máscara y hasta pintarte la cara si querés. En mi bio les dejo un formulario para que confirmen si van a venir".

¿Quién es el organizador de este evento? Uki Deane es un emprendedor argentino conocido por su contenido en línea. Sus vlogs y videos de humor comenzaron a ganar popularidad en 2017, lo que lo llevó a convertirse en un influyente creador de contenido. headtopics.com

¡Spider-Verse! Fans buscan romper récord de reunión de Spider-ManCerca de mil personas disfrazadas de Spider-Man se reunieron en Buenos Aires, Argentina. Leer más ⮕

'Checo' Pérez lame'Checo' Pérez lamentó resultado en la qualy del GP de México: "No fuimos suficientemente buenos"ntó resultado en la clasificación del GP de México: "No fuimos suficientemente buenos"El piloto mexicano no pudo mantener el ritmo de las prácticas libres durante la clasificación Leer más ⮕

Dross desata polémica con sus críticas al lenguaje inclusivo en Marvel's Spider-Man 2Las opiniones controvertidas de Dross sobre el lenguaje inclusivo en Marvel's Spider-Man 2 ocasionan una tormenta de debates y críticas en las redes sociales. Leer más ⮕

La guerra sin buenos ni malosFrente a las narrativas dominantes, el cine invita a ver los conflictos actuales como lo complejos que son. Leer más ⮕

Spider-Man tiene una historia de origen estúpida, dice David FincherEl director de películas como Zodiaco y El Asesino propuso una película de El Hombre Araña que omitía su historia de origen. Leer más ⮕

Aún sin detenciones por asesinato de mujer en la colonia Buenos Aires de SaltilloLa mujer identificada con el nombre de Ana María Nájera, recibió un impacto sobre la yugular que le provocó una hemorragia, mientras que el joven de 24 años y su pareja de la misma edad recibieron otros impactos en la pierna y en la espalda Leer más ⮕