Argentina condena ataque de Israel en campamento de refugiados de Yabalia

y pidió que la ayuda internacional llegue de manera urgente a la población de ese territorio palestino. "Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil", señaló la Cancillería en un comunicado.

La cancillería argentina consideró que"la situación humanitaria presente en Gaza es cada vez más alarmante" y que la"asistencia internacional debe llegar sin restricciones y de manera urgente a la población afectada".) en un comunicado en el que llamó a"diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región que han decidido romper relaciones con Israel y condenar su legítimo derecho a la defensa".

Dos años después hubo otro atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos y unos 300 heridos. Tras el ataque en Israel del movimiento islamista Hamas el 7 de octubre, la cancillería argentina ha repatriado a varios cientos de sus ciudadanos.

