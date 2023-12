Aprueban a Delfina Gómez presupuesto por 377 mil mdp para 2024; más recursos al IEEM y menos a la UAEMex Entre los ajustes realizados por los diputados locales al proyecto del Gobierno mexiquense destaca un incremento de 405 millones de pesos a los recursos asignados al Instituto Electoral del Estado de México, casi 300 millones de los cuales se recortaron a la UAEMex. TOLUCA, Edomex. (apro).

- Con ajustes mínimos que no superan los 500 millones de pesos, la Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal 2024, que será el primero en ejercer por la gobernadora morenista Delfina Gómez, con ingresos y egresos por el orden de 377 mil 935 millones de pesos. A pesar de que el dictamen no incluye solicitud de deuda, durante los trabajos en comisiones el priista Braulio Álvarez indicó que a Gómez Álvarez tocará contratar y utilizar 3 mil 500 millones de pesos en deuda autorizada al ex gobernador Alfredo del Mazo que no había sido contratad





