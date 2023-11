Aprueba INE convocatoria para aspirantes a consejeros electorales en consejos distritales

Una vez aprobada la convocatoria por unanimidad por parte de los siete miembros del Consejo Local del INE, las vacantes serán circuladas a la población a partir de este 1 de noviembre y hasta el 10 de este mismo mes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: En Edomex, instalan consejo local del INE para elecciones 2024El vocal ejecutivo del Consejo local del INE hizo un llamado a todos los actores a respetar la normatividad electoral.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: INE Puebla instala el Consejo Local para elecciones de 2024El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Humberto Arias, señaló que el proceso electoral del próximo año será el más grande que se tendrá en la historia.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: INE en Nayarit inicia proceso electoral 2023 -2024 con la instalación de Consejo LocalAsí lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la Junta Local, Eduardo Trujillo Trujillo

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: INE instala consejo local en Nuevo León para las elecciones del 2024El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló formalmente su Consejo Local en Nuevo León para las elecciones del 2024.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: H. Consejo Técnico del IMSS aprueba medidas en beneficio de trabajadores y empresarios afectados por Huracán OtisEn Acapulco hay 82 mil 485 trabajadores registrados al Seguro Social y 6 mil 517 registros patronales

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Claudia Zavala dice que una consejera del INE no ordena proyectos técnicosClaudia Zavala respondió a los señalamientos que lanzó desde su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕