¡Aprovecha esta oferta! Bundle Edition de Voltedge TX30 y Fallout 76 para Playstation 4

Denominado Gman, amante de las historias que trascienden, parte de industria FICG, de un buen café, del aroma a tierra mojada y cuidado por un ángel que al abrazar denominaba “Mi Rinconcito”.

No esperes más y suma a tus videojuegos este paquete que incluye Fallout 76 disponible en Amazon México.te ofrece el Bundle Edition de Voltedge TX30 y Fallout 76 para Playstation 4, una combinación perfecta para llevar tu juego al siguiente nivel.unos auriculares Voltedge TX30 que es un headset gamer de alta calidad que te brinda una experiencia de audio excepcional

. Con sus altavoces de 40 mm de alto impacto, podrás escuchar cada explosión, cada disparo y cada rugido de mutación con gran detalle. 76 te lleva a un mundo devastado por una guerra nuclear, donde tendrás que sobrevivir y reconstruir la sociedad. Explora un enorme mapa repleto de misiones, desafíos y enemigos. Forma equipo con otros jugadores o enfréntate al yermo en solitario76 también es recompatible con Playstation 5, por lo que podrás disfrutar de la mejor experiencia gráfica y de rendimiento en la consola de nueva generación de Sony.

Oferta Videojuegos Bundle Voltedge TX30 Fallout 76 Playstation 4 Auriculares Alta Calidad Audio Experiencia Mundo Devastado Guerra Nuclear Sobrevivir Reconstruir Explorar Misiones Desafíos Enemigos

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



SensaCine México / 🏆 51. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Fallout: fans de Fallout: New Vegas están furiosos con la serie de Prime VideoLa comunidad piensa que el juego de Obsidian ha sido sacado del canon por celos de Bethesda

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Juegos de Fallout repuntan en Steam gracias a la serie de Prime VideoTítulos de la franquicia vieron un aumento de popularidad tras el estreno del show live-action

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

Este legendario western de Clint Eastwood inspiró al personaje principal de ‘Fallout’ en Amazon Prime VideoComparto cumpleaños con Chantal Akerman y Forrest Gump. Crecí aterrorizada por David Lynch y soy la fan número uno de Antoine Doinel.

Fuente: SensaCine México - 🏆 51. / 51 Leer más »

‘Fallout’: ¿A Christopher Nolan le gustó la nueva serie de Amazon Prime Video?Me encantan las series aunque rara vez las termino de ver a la primera, me cuesta seguir con una sola porque siempre descubro nuevas cosas por ver. La única vez que no ocurrió esto fue con ‘Atrévete a soñar’, pero en ese entonces no tenía noción del tiempo.

Fuente: SensaCine México - 🏆 51. / 51 Leer más »

La primera temporada de Fallout llegará a Prime VideoLos fans están emocionados por la adaptación del popular videojuego homónimo en forma de serie. Después de años de decepciones, Fallout promete ser un proyecto exitoso.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Gratis: así puedes ganar un Xbox Series X de Fallout y más premios exclusivosMicrosoft regalará un paquete valuado en más de $5000 USD

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »