Aprobada la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar en México

En reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, aprobó por 19 votos a favor de Morena y sus aliados, y 10 en contra de diputados de oposición, el dictamen que reforma diversas leyes para crear el denominado Fondo de Pensiones del Bienestar.

Los diputados de oposición señalaron que la reforma tiene diversas inconsistencias y se trata de un “robo” contra miles de trabajadores. “Estamos mejorando una ley existente para crear un fondo solidario de pensiones, que nos permita ir avanzando hacia un sistema mixto de pensiones, que pueda revertir los daños que se le causó a las y los trabajadores derivados de las reformas neoliberales de 1997 y 2007, que el PRI y el PAN impulsaron y aprobaron, así es que les estamos componiendo la plana”, dijo.

“Quiero iniciar definiendo la palabra robar, y es tomar para sí lo ajeno, a hurtar de cualquier manera que sea, y eso es lo que ustedes, Morena y sus aliados, pretenden hacer con este dictamen en contra de miles de mexicanas y mexicanos que por décadas de trabajo ahorraron para su retiro, es un robo en despoblado porque es propiedad privada, no es del gobierno, no lo puede disponer”, comentó.

La diputada del PAN, Patricia Terrazas, señaló que la reforma no garantiza que la pensión que reciban los trabajadores sea al 100%: “Es omisa, inclusive, en señalar cuál será la pensión garantizada, inclusive la garantía de pensión o devolución está subordinada a la existencia de los recursos, si no hay recursos, pues no va a haber pensiones y menos una pensión al 100%”.

