Aprende inglés con este curso GRATIS y CERTIFICADO impartido por la UNAM

Si te interesa aprender o mejorar tus conocimientos de inglés, este curso te garantiza que desarrollarás las habilidades necesarias para comprender textos en un idioma diferente al español. Además de aprender sobre estrategias de comprensión lectora.

Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) de la UNAM, es la plataforma donde se aloja este curso de cuatro habilidades para aprender el idioma inglés, el francés y el italiano en un futuro próximo. Además, esta plataforma permite aprender, practicar, evaluar y certificar.En la primera podrás reforzar tus conocimientos y en la segunda podrás conocer en qué nivel te encuentras.

Además de que cada sección de contenido presenta información, audios para desarrollar la comprensión lectora y actividades de producción oral y escrita.podrás encontrar temas como: Verb to be; pronombres personales; adjetivos posesivos; palabras interrogativas; imperativos; presente simple del verbo have; presente simple del verbo have; conjunción because; There was/ There were, entre otros.

Alan Steve tiene una licenciatura en Bioquímica Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y hace trabajo de investigación en la Unidad de Genética y Diagnóstico Molecular del Hospital Juárez de México. En internet, Alan es fundador de la comunidad Enséñame de Ciencia.

