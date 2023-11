Aprende a romper las reglas con la teoría del zapato equivocado

La moda se rige por los más altos estándares estéticos y cada temporada, según el clima y las necesidades corporales, estas tendencias van cambiando e innovando, pero en esta ocasión las redes sociales, especialmente TikTok, hicieron de la suyas al romper todas las reglas establecidas en la moda y el glamur.

Para llevar adecuadamente esta sencilla teoría, simplemente es necesario jugar un poco con el closet que ya tienes, por ejemplo, si a la oficina llevas traje sastre con zapatos cerrados, puedes intentar combinarlo con unos sneakers blancos que hagan contraste sin perder la elegancia, pero elevando el nivel de comodidad.

Si la cita es más casual, incluso podrías jugar un poco con sandalias de piso para ese traje que llevas puesto, precisamente: entre más disruptivo y más ruidoso, mejor será tu apuesta por la teoría del zapato equivocado.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ENSEDECIENCIA: Aprende a cultivar perejil en casa de una manera muy sencilla y en poco espacio¿Te gustaría tener perejil fresco en tu jardín que puedas cortar cada que lo vayas emplear para alguna preparación? Aquí has llegado al lugar correcto, pues el día de hoy en este artículo te enseña…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: Aprende inglés con este curso GRATIS y CERTIFICADO impartido por la UNAMLa Universidad Autónoma de México (UNAM) junto con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el British Council, ha abierto al público en general un curso de inglés gratuito con 194 unidades tem…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

MILENIO: Lidera León lista de suicidios en el estado y podría romper récord en 2023En los últimos tres años y siete meses, León acumuló un total de 578 casos de suicidio.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: James Harden deja a los 76ers y va por su quinta oportunidad; se une a los ClippersLuego de romper toda relación con el equipo de Filadelfia, ‘La Barba’ buscará su primer título

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: ¡Aprende inglés con facilidad! Google lanza su nueva herramienta para dominar este idioma de una manera GRATUITAMuchos consideran el inglés como el idioma universal y no es por nada, ya que es el idioma que más se habla en el mundo actualmente, de hecho, es uno de los idiomas más aceptados y usados en todas …

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: PVEM podría romper alianza con Morena si Omar García Harfuch no es candidato en CDMX: Jesús SesmaEn entrevista con Javier Solórzano, el diputado por el PVEM refrendó el apoyo de su partido por el exsecretario de Seguridad capitalina

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕