Apoyos en Acapulco por Otis: Ubicaciones para recibir despensas y de cocinas comunitarias

Por medio de videos de habitantes y fotos se podía ver las afectaciones del sitio: entre escombros, árboles caídos, daños a la infraestructura de servicios, en hoteles, casas y zonas aledañas se podía observar, luego del paso del huracán de categoría 5.

HERALDODEMEXICO: Empresarios de Acapulco piden apoyos para acelerar la reconstrucción tras el paso de "Otis"Alejandro Martínez Sidney explicó que ya ha llegado ayuda al puerto, pero que también faltan incentivos y apoyos a los empresarios para recuperar la economía del lugar

EL_UNIVERSAL_MX: Enviarán brigadistas y 200 mil apoyos alimenticios para damnificados por huracán 'Otis' en AcapulcoEl jede de Gobierno de la CDMX informó que se han enviado cuatro pipas de agua y se enviarán otras 10, con lo que se apoyará con más de 10 mil litros de agua

EL_UNIVERSAL_MX: Huracán 'Otis': Hoteleros presentan lista de apoyos para la recuperación en AcapulcoEntre la lista de apoyos está cuantificar los daños y apoyo a la liquidez de corto plazo mediante el apoyo de Aseguradoras con anticipo del 30% con estimación preliminar daños preliminares

EL_UNIVERSAL_MX: Huracán 'Otis': Restauranteros solicitan apoyos para empleados y financiamiento para reconstrucción en AcapulcoEn general, es necesario garantizar la seguridad en los negocios, domicilios, centros de acopio y distribución (alimentos preparados, agua, medicinas y despensas), en vialidades y zonas públicas

EL_UNIVERSAL_MX: Huracán “Otis”: AMLO instruye a Bienestar entregar apoyos a partir de este miércoles a personas afectadasEl Mandatario urgió a que no se acumule y demore el apoyo a la gente

MILENIO: Coppel se suma a apoyos por Otis con diferimientos de créditos para clientes afectadosLa empresa se suma a apoyos por Otis con diferimientos de créditos para clientes afectados; aplica en ropa, muebles y préstamos personales

