Apoyo a afectados por huracán no debe ser con tintes partidistas: Martín del Campo

que azotó el estado de Guerrero. En este sentido, el senador Antonio Martín del Campo, señala que el apoyo que brindaría el"La magnitud es muy alta de lo que ha sido el desastre y por lo tanto, lo que se requiere hoy más que nunca es apoyar a todas esas personas.

No se tiene que ver con tintes partidistas, hoy se tiene que tener más manos para poder ayudar a esas personas"."Sí bien es cierto que el daño material no se podía evitar, pero la pérdida de vidas sí se pudo haber evitado, no había recursos suficientes, no había organización suficiente. Cuando ellos hablan qué cuentan con recursos suficientes, nos están mintiendo".

