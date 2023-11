Aplicará AyD nuevas tarifas a negocios por descargas aplicadas

Industria y autoridades trabajan de la mano para controlar descargasActualmente Nuevo León cuenta con una capacidad instalada para tratar más de 16 mil litros de agua residual por segundo, utilizándose 10 mil 900 litros por segundo, de los cuales la agricultura emplea 7,300 litros p/s y la industria mil 100 litros p/s; quedando un remanente de dos mil 500 litros p/s.

